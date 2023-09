"Visioni" al Festival del Legno: arriva l'11esima edizione

Da venerdì 10 a domenica 19 novembre torna Cantù Città del Mobile - Festival del Legno, l’evento dedicato al mobile e al design made in Italy.

Il Festival del Legno incontra tradizione e green deal

Questa XI edizione, a tema Visioni, promette un incontro tra la tradizione del legno canturina e il green deal europeo, ispirata dai percorsi intrapresi dalla Città a partire dal 2022, anno della vincita (unica in Italia) del New European Bauhaus, il bando europeo destinato a promuovere lo sviluppo di città più sostenibili ed inclusive. Non solo bandi: Cantù è protagonista anche del concorso di idee Europan Living Cities-17, per riprogettare lo sviluppo urbano attraverso le idee di architetti under 40.

“Proprio inclusione, bellezza e sostenibilità, i valori della progettualità europea che stiamo affrontando, saranno alla base di una nuova e rinnovata visione della tradizione canturina del legno e della nostra storica artigianalità. Un “saper fare” che non deve essere cristallizzato nel passato, ma che si deve rinnovare e deve necessariamente aprirsi anche alle nuove generazioni cercando non solo di favorire il ricambio generazionale, ma anche di appassionare i ragazzi alla nostra storia. Così, questa edizione del Festival è aperta a tutte quelle nuove Visioni che le nostre imprese, i nostri artigiani e i nostri giovani vorranno portare”, spiega il vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni.

Un Festival di Visioni per lo sviluppo, anche, del Museo del Mobile e del Merletto, che avrà un ruolo centrale all’interno del programma: previsti, infatti, percorsi ad hoc, visite guidate e passeggiate nel verde, per iniziare concretamente a dare vita al concetto di “Museo diffuso”, premiato dalla commissione europea in occasione della vincita del Bando. In fase di attivazione, quindi, la collaborazione con le realtà culturali e di promozione e tutela dell’ambiente attive sul territorio.

Sempre in ottica “Museo diffuso”, si vedono confermate anche le location destinate ad ospitare gli eventi: Villa Calvi, la Ex Chiesa Sant’Ambrogio, il Liceo Artistico Melotti, Enaip Factory, il Teatro Comunale San Teodoro e il Centro Espositivo Corte San Rocco. Torneranno, inoltre, i due format principali: Botteghe Aperte e Shopping & Design, anche se, conferma Molteni, “abbiamo la volontà di instaurare un dialogo con i nostri esercizi commerciali e con le aziende che vorranno aderire, per capire se confermare le consuete formule, oppure rinnovarle”.

Un gradito ritorno per grandi e piccini, poi, in Largo XX Settembre, con la Panca disegnata e realizzata da TABU, lunga otto metri e ricavata da un unico tronco a doppia seduta. Da un lato sedici postazioni in legno colorato, dall’altro lato superficie grezza. Attenzione anche ai bambini, con eventi, laboratori e la mostra, curata da SIMostre, Visioni per Immaginare, visitabile presso il Centro Espositivo Corte San Rocco.

“Possiamo anticipare, inoltre, che Villa Calvi ospiterà per la prima volta un percorso multisensoriale, che coinvolgerà tatto, olfatto, udito: un’esperienza divertente e interessante per i cittadini di ogni età, curata da Sara Fontana e Daniele Foà. Infine, confermata anche la collaborazione con il Premio Mulier Clara Galotta: un’importante occasione che vede la nostra Città e il Teatro Comunale al centro di un talk al quale partecipano grandi nomi italiani”, continua Molteni.

Si continuerà, infine, ad operare con la preziosa collaborazione della Consulta per l’Economia, della CCIAA Como Lecco, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni Culturali, oltre che con le Imprese Commerciali cittadine e con le Aziende del territorio. “Di prim’ordine, inoltre, la collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Como, con il Liceo Artistico Statale Fausto Melotti e con la Fondazione Enaip Lombardia. Siamo, quindi, in una fase di progettazione viva per creare un’edizione che dia il via anche a quei nuovi e rilevanti progetti che ci fanno guardare al futuro di Cantù, dando sempre nuova linfa al nostro passato”, conclude Molteni.

Le aziende e gli enti che volessero collaborare attivamente alla realizzazione della manifestazione possono offrirsi come sponsor contattando l’Ufficio Attività Economiche - Dott.ssa Laura Mainetti all’indirizzo attivita.economiche@comune.cantu.co.it oppure chiamando il numero 031 717274.