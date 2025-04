Visita al termovalorizzatore alla scoperta dell'energia

Gli studenti del "Giovio" scoprono il termovalorizzatore e l’energia che li scalda in classe. Con l’arrivo della primavera sono riprese le visite all’impianto del gruppo "Acinque", modello di economia circolare.

Visita al termovalorizzatore

Con l’avvento della primavera riprendono a pieno ritmo le visite scolastiche al termovalorizzatore di Como, gestito da "Acinque Ambiente", la società del gruppo "Acinque" che si occupa di raccolta e trattamento dei rifiuti nelle province di Como e Varese. L’impianto è un chiaro esempio di economia circolare come hanno potuto sincerarsene gli studenti del liceo "Giovio" di Como arrivati in visita nei giorni scorsi per approfondire la tecnologia e la filosofia di sostenibilità sottesa all’infrastruttura situata in località La Guzza. L’istituto di via Pasquale Paoli, infatti, è tra gli edifici dei quartieri sud del capoluogo che vengono riscaldati con l’energia termica recuperata dalla valorizzazione dei rifiuti non riciclabili.

Lo scarto diventa materia prima

“Ciò che per tutti gli altri è uno scarto, per noi è materia prima che ci permette di produrre energia termica ed elettrica senza ricorrere ai combustibili fossili”, hanno spiegato i tecnici di "Acinque Ambiente". In un primo momento teorico è stato ricordato che il termovalorizzatore di Como è uno dei 12 impianti di questo tipo presenti in Lombardia, nel quale sono impiegati circa 40 professionisti che ne permettono il funzionamento 365 giorni all’anno. Poi, caschetto sul capo, gli studenti sono stati accompagnati alla scoperta dell’impianto. Hanno avuto la possibilità di vedere la fossa di stoccaggio dei rifiuti e di conoscere il gruista che, dalla sua postazione simile a quella “da gaming” che i ragazzi ben conoscono, ha mostrato loro come manovra la possente benna a polipo.

Quindi una “sbirciatina” all’interno del forno dove la temperatura di combustione raggiunge i 1.000 gradi e al nastro trasportatore delle scorie e a cosa accade ai rifiuti che vengono erroneamente smaltiti nell’indifferenziata e che invece andrebbero riciclati. E infine, dall’esterno, occhi al cielo verso il camino alto 60 metri dove è possibile vedere il sistema di monitoraggio continuo dei fumi.

Economia circolare

“Le visite al termovalorizzatore, così come le lezioni di economia circolare che i nostri esperti tengono alle classi che partecipano al Progetto Scuole di Acinque, sono il nostro modo di contribuire concretamente alla formazione dei cittadini di domani - spiega Mauro Corradi, amministratore delegato di Acinque Ambiente - trasmettendo i valori della sostenibilità, dell’economia circolare e della tutela delle risorse e fornendo strumenti concreti per metterli in pratica”. Nel 2024 quasi 200 giovani, tra studenti delle scuole superiori e universitari, hanno visitato l’impianto di "Acinque Ambiente". Il termovalorizzatore di Como è tra gli impianti di "Acinque", patrimonio industriale del territorio, aperti al Progetto Scuole che permette ai docenti di prenotare una visita guidata per i propri studenti attraverso il form disponibile sul sito web gruppoacinque.it.