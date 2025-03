Visita pastorale del vescovo al vicariato di Olgiate-Uggiate

Visita pastorale numero 19 per il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni: dal 27 al 30 marzo sarà accolto dal vicariato di Olgiate-Uggiate, intitolato al beato padre Giuseppe Ambrosoli, nativo di Ronago.

La visita pastorale

Giovedì 27 marzo, nel giorno in cui si fa memoria della nascita al cielo del beato Ambrosoli (27 marzo 1987), si celebrerà la preghiera di accoglienza del vescovo. Parroco della comunità pastorale di Uggiate con Ronago, il vicario foraneo don Sandro Vanoli (al centro nella foto), a nome dei preti del vicariato - in totale 18 fra attivi nel ministero pastorale, nell’assistenza spirituale in Rsa e quiescenti, per una popolazione di 32mila abitanti - ricorda che "delle 13 realtà del vicariato, tre sono le parrocchie singole e quattro le comunità pastorali".

Terra di confine

La strettissima vicinanza alla Svizzera contribuisce a contenere il calo demografico, visto che sono tante le persone e le famiglie che scelgono di risiedere qui e, da frontalieri, lavorare oltre confine. "Non si può dire lo stesso della partecipazione alla vita liturgica, che, va riconosciuto, è in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda la messa domenicale", aggiunge don Vanoli. Restano, comunque, alti la devozione e l’affetto per le tante figure di santità che hanno attraversato la storia e la vita del vicariato. Il tessuto comunitario è molto dinamico. Positiva l’intesa con le istituzioni del territorio e generosa è la disponibilità alla collaborazione da parte dei laici che lavorano insieme, fra le diverse comunità pastorali e parrocchie del vicariato, nelle differenti équipe (dalla Caritas alle missioni, dai giovani alla famiglia). Ci sono due comunità religiose (le suore Angeline Francescane a Valmorea e le suore di Santa Croce a Concagno) e c’è una vivace attenzione alla dimensione vocazionale. Sono, infatti, nativi del vicariato due seminaristi e un giovane della Propedeutica. Mentre sul territorio sono operative le due esperienze di discernimento per gli adolescenti: il Sicomoro a Olgiate Comasco per i ragazzi e Casa Betania a Uggiate per le ragazze. In alcuni periodi dell’anno, alcuni giovani del vicariato condividono un tempo di vita comune. Importante l’intervento di riprogettazione e realizzazione dell’oratorio di Olgiate Comasco. Così come è un riferimento per il territorio la casa di riposo di Solbiate.

Tempo di condivisione

"In questi mesi ci siamo preparati a partire dalle sollecitazioni del Liber Sinodalis - riflette don Sandro - guardando a quanto c’è già nel vicariato e pensando alle attenzioni da avere nell’ottica della missionarietà, della sinodalità, della ministerialità". Il vescovo è atteso con grande senso di comunità e fraternità. "La visita pastorale - conclude il parroco - sarà prima di tutto un tempo di condivisione. Dal cardinale ci aspettiamo indicazioni utili per il cammino futuro delle nostre comunità, soprattutto per quanto riguarda l’importanza della formazione e l’impegno nella ministerialità".

Il programma della visita pastorale

Giovedì 27 marzo, alle 20.45, nella chiesa di Ronago, accoglienza del vescovo. Venerdì 28 marzo, alle 10 a Olgiate Comasco, incontro con il clero del vicariato; alle 16 alla casa di riposo di Solbiate celebrazione con volontari e operatori del mondo della sofferenza; alle 17.30, nella chiesa di Caversaccio, messa e adorazione eucaristica. Sabato 29 marzo, alle 15, all'oratorio di Uggiate incontro con gli operatori pastorali del vicariato; alle 19 in chiesa e all'oratorio di Uggiate, incontro con adolescenti e giovani. Domenica 30 marzo, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco, messa comunitaria a conclusione della visita pastorale.