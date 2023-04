Rianimato, ricoverato, operato al cuore, e "liberato" dall’ospedale giusto in tempo per inaugurare "Casa Fabrizio Frizzi". Vittore De Carli, giornalista olgiatese, già corrispondente del Corriere della Sera, sta vivendo un vortice di emozioni.

Vittore De Carli inaugura "Casa Fabrizio Frizzi" a Milano

Sabato 4 marzo l’arresto cardiaco, il prontissimo intervento di moglie e figlio: sei minuti di rianimazione cardiopolmonare, l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto all’ospedale Sant’Anna. De Carli ricoverato sino a metà della scorsa settimana. Finalmente il via libera temporaneo - poi le dimissioni questa settimana - per presenziare al momento che tanto attendeva e per cui si è speso da promotore del progetto: il taglio del nastro della residenza dedicata al compianto amico Fabrizio Frizzi. Venerdì 24 marzo, in via Amadeo 90 a Milano, a meno di un anno dalla posa della prima pietra della "Casa Fabrizio Frizzi", l’inaugurazione della struttura inserita nel Progetto dei Piccoli di "Unitalsi". Pronta ad accogliere sei nuclei familiari di bimbi in cura, lontano da casa, nei nosocomi milanesi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 1 aprile 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui