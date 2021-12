IN EDICOLA

Più di trent'anni dedicati a quest'arte.

Vittorio Gini, 94 anni a gennaio, è lo storico presepista di Guanzate. Fin da quando era un bambino realizza le classiche figure della Natività, prima ritagliandole dal Corriere dei Piccoli, poi plasmandole dal gesso e, infine, meccanizzandole. C’è la tessitrice con il telaio in movimento, il pastore intento a mungere la mucca, l’agricoltore che falcia il prato e la chiesa con il vero suono delle campane.

Vittorio, storico presepista di Guanzate: "La prima statuina in movimento fu la tessitrice"

"Una decina di anni fa ho iniziato a donarle al santuario - racconta al Giornale di Olgiate che l'ha intervistato a poche settimane dal Natale - Nel caso smettano di funzionare le riparo. La prima statuetta in movimento è stata la tessitrice". Non poteva essere altrimenti essendo stato il titolare di una tessitura. In totale ne ha create 38: ognuna con la sua storia, ognuna a conservare un ricordo.

GUARDA IL VIDEO DELLA TESSITRICE

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 11 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui