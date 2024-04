Vivere bene: serate informative su salute e prevenzione. Scopri come un corretto stile di vita può prevenire le malattie e migliorare la tua qualità di vita.

Serate dedicate alla salute con "Agorà 97"

L’uomo è un organismo complesso che si compone di innumerevoli sistemi che collaborano sinergicamente tra loro per il corretto svolgimento delle più svariate funzioni, la promozione di “benessere” va al di là della singola funzione ma include un approccio a 360° e prende in considerazione tutti gli aspetti della salute umana, dalla cura del corpo, al benessere fisico fino quello psicologico.

Questa è la motivazione di questo ciclo di incontri che "Agorà 97", in collaborazione con "Health Hub Polo Salute" promuove nello Spazio Volta 3: una serie di serate informative dedicate alla salute e al benessere, in particolare su artrosi, osteoporosi e disturbi spinali e che vedranno la partecipazione di esperti nel campo della salute che condivideranno le loro conoscenze e risponderanno alle domande del pubblico. L'iniziativa si propone di creare un ambiente informativo e supportivo dove i partecipanti possono imparare a prendersi cura della propria salute in modo proattivo. L'obiettivo è di far comprendere come piccoli cambiamenti nello stile di vita possano avere un impatto significativo sulla salute a lungo termine.

Calendario degli incontri

Mercoledì 24 aprile - 20.30 - Serata sull'artrosi con il Francesco Acri e Emanuele Giussani, medici ortopedici.

L'incontro inizierà con una panoramica sull'artrosi, analizzando definizione, caratteristiche, diagnosi e trattamenti attuali. Seguirà un dibattito interattivo con i partecipanti per discutere le strategie preventive e rispondere a domande sui trattamenti disponibili.

Giovedì 30 maggio - 20.30 - Serata sull'osteoporosi con Nicola Alfieri, medico fisiatra.

Si inquadrerà il significato di osteoporosi con dati statistici rilevanti e caratteristiche principali, oltre alle fasi di diagnosi e trattamento. Ci sarà spazio per un confronto diretto sui metodi preventivi e sulle opzioni terapeutiche moderne.

Martedì 25 giugno - 20.30 - Serata sulle ernie e protrusioni con Giuseppe Iofrida, medico neurochirurgo.

L'appuntamento offrirà una discussione sulle principali differenze tra ernie e protrusioni, seguita da un approfondimento sui trattamenti preventivi e terapeutici.

Questi incontri rappresentano un'opportunità eccezionale per approfondire la conoscenza su importanti questioni di salute, interagire con specialisti del settore e imparare a vivere una vita più sana attraverso la prevenzione.

La partecipazione è gratuita. Unitevi a noi per esplorare come la prevenzione e un corretto stile di vita possano essere i migliori alleati della vostra salute.