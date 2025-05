«Vivere serenamente la Terza Età a Cantù».

L'evento

L'evento, giunto alla XIV edizione, in programma domenica 8 giugno in piazza Garibaldi è realizzato dall’assessorato ai Servizi sociali con il Consorzio Domicare, la cooperativa In Cammino e le realtà associative del territorio. Avrà inizio alle 9 con la Colazione insieme e si concluderà alle 20 con l’esibizione della scuola di ballo Lady Anna.

Le dichiarazioni dell'assessore

“Vivere serenamente la terza età è un invito a stare insieme e a riconoscere il valore della presenza attiva delle persone anziane nella vita della città. Abbiamo voluto costruire un evento che fosse al tempo stesso una festa, un’occasione per informarsi e uno spazio per lo scambio intergenerazionale. Un momento per rallentare i ritmi, ritrovarsi e condividere esperienze e competenze, restituendo centralità alle relazioni umane e alla qualità del tempo passato insieme. Ringrazio tutte le associazioni e i partner che hanno contribuito, con passione e generosità, a rendere possibile questa giornata”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi.