ViViAmo: tra prevenzione, rinascita e benessere

Cura, prevenzione, creazione di spazi protetti dove rinascere, dove condividere. ViViAmo, sede legale a Bulgarograsso e spazio operativo a Fenegrò, con 34 volontari attivi, è un’associazione, fondata nel 2018 che si occupa di promuovere la sensibilizzazione riguardo la difficile tematica oncologica. Progetti e iniziative mirate intrise di speranza. A partire dall’ormai iconico progetto «Pink Flow», un percorso pensato e ideato per donne operate o con diagnosi di un tumore che vogliono ricercare serenità ed equilibro.

Con ViViAmo, si ritrova un equilibrio

“Siamo profondamente convinti che l’assistenza al paziente necessiti di percorsi di cura integrati, dove gli interventi non si limitino solo alla cura della malattia, ma anche agli aspetti emotivi, relazionali e spirituali – spiega la vicepresidente Nadia Sabatino – Per i primi mesi di quest’anno abbiamo pensato di strutturare due iniziative mirate”. La prima prende il nome di “Semi di Serenità”. “Nasce dall’esperienza maturata in questi anni ed è dedicata a tutte le persone che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico – prosegue Sabatino – Durante le cure, il tempo è spesso scandito da visite, esami e terapie. Con questo progetto vogliamo offrire uno spazio dedicato alla persona: un tempo protetto in cui rallentare, respirare e ascoltarsi”.

“Semi di Serenità”

“Semi di Serenità” è uno spazio di meditazione guidata pensato per chi sta affrontando un percorso oncologico o si trova in follow-up. Un ambiente sereno e accogliente, dove non sono richieste capacità fisiche o esperienza e dove ogni persona può sentirsi accolta nel rispetto dei propri tempi e delle proprie possibilità. “La lezione è guidata da Elisa Gini, insegnante certificata di yoga. Come per “Pink Flow”, anche “Semi di Serenità” sarà interamente gratuito per i partecipanti. E’ un’iniziativa completamente sostenuta da ViviAmo, perché crediamo che l’accesso a spazi di cura e ascolto debba essere un’opportunità aperta a tutte e tutti”.

Gli incontri sono indipendenti tra loro: non si tratta di un corso, ma di momenti singoli cui è possibile partecipare liberamente anche una sola volta o solo in alcune date. Su prenotazione. Gli appuntamenti, patrocinati dal Comune di Bulgarograsso, si terranno un giovedì al mese, alle 20.15. Prime tre date: 23 aprile, 21 maggio e 18 giugno alla scuola primaria (prenotazioni e informazioni: 340-7724158 o eventi.viviamoonlus@gmail.com).

Clinica mobile

“Domenica 19 aprile, invece, per il secondo anno, organizzeremo una giornata dedicata alla prevenzione: daremo la possibilità, su prenotazione, di eseguire ecografie e mammografie in forma gratuita. Il referto verrà consegnato immediatamente”. Un’iniziativa importante, patrocinata dai Comuni di Bulgarograsso, Fenegrò, Veniano, Lurago Marinone, Cadorago, Guanzate, Cirimido e Vertemate con Minoprio, che porta la prevenzione sotto casa. Prenotazioni da martedì 7 aprile, dalle 8 alle 10, al numero dedicato 351-4906225 e fino a esaurimento posti.

“La clinica mobile verrà posizionata in piazza Falcone. Alle 11 ci sarà un momento in cui presenteremo alla comunità la nostra associazione e il progetto “Semi di Serenità”. Il bar pasticceria “Sidney” offrirà un piccolo aperitivo”. Ultimo ma non ultimo, ViViAmo sarà presente il 28 giugno a “Fenegrò in corsa”: una camminata aperta a tutti, su due percorsi di cinque e 13 chilometri. Il ricavato verrà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili.