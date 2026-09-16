Voci che non tacciono: serata per sensibilizzare sul rispetto e la parità di genere

Venerdì 11 la Sala Maggi della Bcc Brianza e Laghi ha ospitato il secondo evento della rassegna «Voci che non tacciono», promosso da Associazione Fermiamoci Aps di Anzano e sostenuto da Bcc e Associazione Idee Donne del Credito Cooperativo per sensibilizzare sul tema del rispetto e la parità di genere.

Dedicata a Margaret Keane

L’evento ha esaltato Margaret Keane, artista pittrice che dagli anni Sessanta ha introdotto una tipologia artistica molto particolare, quella dei fanciulli dagli occhi enormi. La professionalità di Margaret fu derubata dal marito Walter Keane, che per motivi economici e speculativi, si sostituì alla sua identità. Fermiamoci ha creato un parallelo tra Keane e un gruppo di undici artisti diretti dall’architetto e artista Riccardo Gaffuri (in arte Rigaff), vicepresidente Fermiamoci Aps, che hanno realizzato opere dalle diverse tecniche partendo dalla forma anatomica dell’occhio per raggiungere la parte più profonda di ognuno di noi. Le opere sono state esposte nella sede della banca. Prima dell’inaugurazione della mostra la professoressa Maria Rosaria Barbaro, docente e ricercatrice d’arte, è intervenuta con la descrizione della vita di Margaret Keane. Sono poi intervenute la presidente di Fermiamoci, l’avvocata Elena Mauri; l’avvocata Barbara Rita Brambilla, consigliere di Bcc e componente del Comitato Lombardo della Associazione Idee Donna del Credito Cooperativo e il presidente Bcc, l’ingegner Giovanni Pontiggia che ha accolto il progetto anche per la sua sensibilità alle tematiche sociali, civili e di rispetto per le diversità e la parità di genere.

Con Fermiamoci sono già stati concretizzati importanti progetti: ad Alserio lo Spazio Salute per la cura e prevenzione di categorie disagiate, con problemi economici a favore delle donne. La rassegna proseguirà il 9 ottobre alle 20.45 al Castello di Arosio con una serata su Artemisia Gentileschi e il 28 novembre alle 20.45 in sala polifunzionale ad Anzano, dedicato alla Carmen.