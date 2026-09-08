“Voci che non tacciono”: una mostra sulla forza creativa femminile

«Voci che non tacciono»: venerdì 11 settembre, secondo appuntamento della rassegna ad Alzate Brianza.

In Sala Maggi, nella sede Bcc

La Sala Maggi della sede Bcc Brianza e Laghi (in foto), dalle 18.30, ospiterà il secondo appuntamento dell’interessante progetto promosso da Fermiamoci Aps con la direzione artistica della professoressa Maria Rosaria Barbaro e il contributo di Bcc Brianza e Laghi con il patrocinio dell’Associazione IDEE. La rassegna ha l’obbiettivo di dare voce a donne che hanno trasformato violenza, discriminazione e silenzi imposti in forza creativa e libertà espressiva.

L’evento in programma per venerdì sarà un approfondimento sulla figura di Margaret Keane: “L’arte attraverso gli occhi”. Una mostra che racconta l’identità artistica e la forza creativa femminile, in un percorso immersivo dedicato al riconoscimento del talento delle donne tra arte, visione e libertà espressiva. L’evento sarà seguito da aperitivo.

La rassegna proseguirà poi con altri due appuntamenti: venerdì 9 ottobre al Castello di Arosio, alle 20.45, dedicato a Artemisia, la pittrice che sfidò le regole, seguito da aperitivo. Serata conclusiva nella sala polifunzionale di Anzano il 28 novembre alle 20.45: protagonista sarà Carmen. L’evento inaugurerà la Settimana del Rispetto promossa da Fermiamoci Aps.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero; per la prima serata del 12 giugno il biglietto è acquistabile con l’apposito qr code disponibile sui canali di Fermiamoci Aps e della Bcc.