“Voci di donne” celebrano la ricorrenza dell’8 marzo

Olgiate Comasco celebra l’8 marzo con “Voci di donne”: la letteratura si fa spettacolo con la Compagnia dei Gelosi.

L’invito a partecipare

L’appuntamento è in programma per domenica 8 marzo, con inizio alle 16 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini 4. L’ingresso è gratuito. Il Comune invita a partecipare: lo spettacolo vede dieci donne in scena, dieci attrici che giocano e raccontano la storia e la Storia attraverso le parole di autrici contemporanee del Novecento e dei nostri giorni.

Parole, racconti, emozioni

Scritti seri, autentici, ironici, divertenti, commoventi e intensi si alternano in un percorso teatrale capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera vibrante e ricca di emozioni. Uno spettacolo che celebra la voce femminile come espressione di identità, memoria e contemporaneità, offrendo uno sguardo lucido e partecipato sui pregi e sulle contraddizioni del nostro tempo.

La ricorrenza

L’8 marzo è la data in cui viene celebrata la Giornata internazionale della donna. Una data significativa, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche e le lotte per l’uguaglianza di genere.