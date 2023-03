Volkswagen presenta il primo van 100% elettrico, l'ID.Buzz, e lo fa in pompa magna: questa sera, venerdì 10 marzo 2023, presso L'Auto Cantù in via Milano, Federica Masolin e Davide Valsecchi, due volti noti della Formula 1 su Sky Sport grazie ai loro collegamenti dal paddock, presenteranno la serata.

Volkswagen lancia il primo van 100% elettrico: l'ID.Buzz presentato a Cantù con Masolin e Valsecchi

La concessionaria L'Auto presenterà il nuovo van dal design moderno e accattivante questa sera con due ospiti d'eccezione. Il nuovo veicolo simboleggia uno stile di vita all'insegna della sostenibilità: la scelta di Volkswagen di innovare la mobilità del brand è in linea con l'impegno dell'azienda di rispettare l'accordo di Parigi sul clima e di diventare un'azienda a bilancio di CO2 neutro entro il 2050.

Il nuovo ID.Buzz è stato progettato e prodotto per dare vita a una mobilità intelligente, innovativa e sostenibile, con una batteria da 77 kwh netti che offre un'autonomia fino a 418 km e una potenza erogata fino a 204 CV. Volkswagen ha anche prestato particolare attenzione all'utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione degli interni.

Il van sarà disponibile in due modelli: l'ID.Buzz People, perfetto per persone dinamiche di tutte le età, attente all'ambiente e che vogliono muoversi in modo semplice e pratico, e l'ID.Buzz Cargo, ideale anche per le imprese, potente ed ecocompatibile, con molte funzioni intelligenti per semplificare le sfide del lavoro quotidiano.

Mauro Cairoli, Brand Manager Volkswagen Veicoli Commerciali, ha dichiarato:

"Le premesse ci sono tutte per ritenere ID.Buzz un veicolo innovativo, sostenibile e iconico che riprende il passato per portarci dritti nel futuro. Siamo orgogliosi di rappresentare questo cambiamento epocale."

Tutto questo e molto di più verrà raccontato proprio oggi, dalle 19, a Cantù.