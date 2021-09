Volontari Abio in piazza per aiutare i bimbi in ospedale

Un cestino di pere per sostenere l’«ABIO», l’«Associazione per il Bambino in Ospedale». Sabato 25 settembre i volontari porteranno nelle principali piazze di tutta Italia il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale. Un banchetto ci sarà in piazza Garibaldi, a Cantù, altri a Como, in piazza del Duomo, ad Albate, in piazza del Tricolore e ad Erba in corso XXV Aprile 64 e nel parco dell’ospedale Fatebenefratelli.

Tornano i volontari Abio in piazza

Tutti i cittadini potranno, in questa giornata e non solo, sostenere l'Associazione e ricevere un cestino di pere «Williams». I fondi raccolti serviranno a realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

17° Giornata Nazionale ABIO

Oggi sono oltre 5 mila i volontari Abio presenti in 200 reparti di pediatria in tutta Italia per un totale di 650 mila ore di volontariato e 3 mila ore di formazione ogni anno. Accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte quelle attività che possano aiutarli a superare l'impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri.

Fare volontariato, per ABIO, significa essere un sostegno anche per i genitori, perché la malattia di un bambino colpisce tutta la famiglia. Il volontario ABIO ascolta, offre informazioni pratiche sull'ospedale, si prende cura del bambino in caso di momentanea assenza dei genitori.