Volontari al lavoro durante le feste per un asilo più bello

Volontari al lavoro ad Alzate durante le feste per un asilo più bello. Questo l’impegno di un gruppo di genitori che hanno riqualificato l’asilo Vidario.

Ritinteggiati i locali della scuola

Armati di vernice, pennelli, ma soprattutto di olio di gomito e buona volontà, un gruppo di genitori volontari, coordinati dalla consigliera comunale Noemi Freddi, si sono dati da fare per la ritinteggiatura dei locali della scuola dell’infanzia in vista della ripresa dopo lo stop per le festività natalizie e in attesa del prossimo open day della scuola, programmato per sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13, in cui si presenteranno Primavera e Infanzia. Un intervento che ha permesso di “fare bella” la scuola per il rientro dei piccoli alunni, mercoledì 7 gennaio, grazie al prezioso impegno di un gruppo di volenterosi genitori.