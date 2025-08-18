Volontari da tutta Europa per il territorio: successo per Brianza hills

Le attività sono state organizzate dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" con i Comuni di Alzate, Anzano, Brenna e Lurago.

I giovani volontari europei hanno provveduto a sistemare alcuni sentieri di Anzano, rendendoli più fruibili: eseguiti interventi di sistemazione dei sentieri che si dipartono dalla parte alta del paese e scendono fino al confine con Alserio.

Così commenta Antonio Bertelè, coordinatore del Campo per conto del Circolo Ambiente: "Ad Anzano i volontari sono stati impegnati per alcuni giorni, intervenendo sui sentieri che attraversano le zone verdi del paese, anche grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione 'Brenna Pulita'. I lavori hanno interessato la via del Lazzaretto fino alla località Borego, proseguendo verso il lago di Alserio, lungo il sentiero che dovrebbe giungere sino alla strada che costeggia il lago, superando un breve tratto oggi purtroppo non transitabile poiché transennato".

Oltre al lavoro, c'è stato anche il coinvolgimento dell'associazione giovanile "Quelli che av-Anzano" che ha organizzato una partita di beach volley con i volontari europei; una sfida amichevole che ha appassionato tutti. Nel prosieguo del Campo, sono stati eseguiti lavori nel Plis dello Zoc del Peric, tra i comuni di Alzate Brianza e Lurago d'Erba.