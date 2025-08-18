iniziativa del circolo ilaria alpi

Volontari da tutta Europa per il territorio: successo per Brianza hills

Si è conclusa sabato 16 agosto, organizzata con i Comuni di Alzate, Anzano, Brenna e Lurago

Volontari da tutta Europa per il territorio: successo per Brianza hills
Anzano del Parco
Pubblicato:
Si è concluso con successo sabato 16 agosto 2025 il campo di volontariato Brianza hills, che ha visto l'impegno di volontari - ospitati presso l'Oratorio di Fabbrica Durini - provenienti da Polonia, Spagna, Belgio, Francia, Germania e Ucraina, a cui si sono aggiunti alcuni ragazzi del territorio, nella pulizia dei sentieri per renderli più fruibili. Le attività si sono concentrate sul territorio di Anzano e su quello dello Zoc del Peric tra Alzate, Lurago e Inverigo.

Attività organizzate dal  Circolo Ambiente "Ilaria Alpi"

Le attività sono state organizzate dal  Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" con i Comuni di Alzate, Anzano, Brenna e Lurago.
I giovani volontari europei hanno provveduto a sistemare alcuni sentieri di Anzano, rendendoli più fruibili: eseguiti interventi di sistemazione dei sentieri che si dipartono dalla parte alta del paese e scendono fino al confine con Alserio.

Così commenta Antonio Bertelè, coordinatore del Campo per conto del Circolo Ambiente: "Ad Anzano i volontari sono stati impegnati per alcuni giorni, intervenendo sui sentieri che attraversano le zone verdi del paese, anche grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione 'Brenna Pulita'.  I lavori hanno interessato la via del Lazzaretto fino alla località Borego, proseguendo verso il lago di Alserio, lungo il sentiero che dovrebbe giungere sino alla strada che costeggia il lago, superando un breve tratto oggi purtroppo non transitabile poiché transennato".

Oltre al lavoro, c'è stato anche il coinvolgimento dell'associazione giovanile "Quelli che av-Anzano" che ha organizzato una partita di beach volley con i volontari europei; una sfida amichevole che ha appassionato tutti. Nel prosieguo del Campo, sono stati eseguiti lavori nel Plis dello Zoc del Peric, tra i comuni di Alzate Brianza e Lurago d'Erba.

