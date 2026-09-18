Volontari del Soccorso Bellagio, si cercano nuovi volti: al via i corsi per nuovi volontari.

Cercasi nuovi volontari

“Essere volontari significa esserci quando qualcuno ha più bisogno, con il cuore e con umanità”.

Questo il messaggio che l’associazione Volontari del Soccorso Bellagio ha voluto lanciare in vista dell’inizio del corso per nuovi volontari. Due le serate di presentazione, rispettivamente giovedì 24 e lunedì 28 settembre, entrambe alle 20.30. La prima lezione invece sarà lunedì 5 ottobre alle 20.30 nella sede dell’associazione, in via Lazzaretto 12.

Due moduli

Il corso è gratuito e suddiviso in due moduli. Il primo da 40 ore per i trasporti semplici e servizi alla persona, ad esempio ricoveri, dimissioni, visite specialistiche, mentre l’altro da 120 ore per il servizio di emergenza-urgenza. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a formazione@soccorsobellagio.it o telefonare a 031 950000.