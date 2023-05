Dieci volontari dalla provincia di Como per prestare soccorso in Emilia Romagna: a capo della colonna mobile, Marco Longhi, presidente Aib Tavernerio, racconta la missione nei luoghi dell’alluvione.

Volontari di Protezione civile in campo per l’Emilia Romagna

"Siamo partiti domenica scorsa 21 maggio come gruppo misto di volontari da tutta la provincia di Como: tra noi, Rovello Porro, Volontari del Lario, Protezione civile di Cantù e Arosio ed Erba Laghi - spiega Longhi - Eravamo dieci volontari di cui sono stato caposquadra e come gruppo siamo stati i primi a essere chiamati per la provincia".

L’impatto con gli scenari dell’alluvione "è stato sconvolgente - commenta Longhi - Quello che si vede in televisione è una minima parte di quello che c’è, della realtà attuale di quei posti. A oggi si parla di 15.000 sfollati: la gente è stanca, c’è chi ha perso tutto: mi ha colpito anche vedere le diverse reazioni delle persone, c’era chi la prendeva quasi sul ridere, chi era veramente esasperato, arrabbiato". Ma davanti a una tragedia immane, a scaldare il cuore è stato il grandissimo spirito di squadra e la generosità mostrati dalle persone.

