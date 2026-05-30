Volontari falegnami per la chiesa: La Compagnia restaura le panche

Ore di prezioso, instancabile, lavoro. Le mani sporche di pittura e il desiderio di donarsi, ancora una volta alla comunità. Come quasi tutti gli anni, il centro sociale La Compagnia di Bizzarone ha voluto portare a termine un’opera di bene. Una donazione.

Panche restaurate

Otto volontari, guidati da Luigi De Rosa, si sono rimboccati le maniche e hanno portato a nuova vita le 22 panche della chiesa dell’Assunta sul Colle Sant’Ambrogio. Opera terminata giusto in tempo per le funzioni primaverili ed estive. Un lavoro non certo facile, se si tiene conto delle pessime condizioni in cui versavano i banchi. “Cerchiamo sempre di fare qualcosa per la comunità – spiega il presidente Stefano Bianchi – Ad esempio, anni fa, realizzammo l’edicola della Madonna di Fatima”. Un legame forte con la parrocchia bizzaronese e con la chiesa sul colle. A luglio, giusto per fare un esempio, lì viene celebrata la messa a suffragio dei soci defunti cui fa seguito un pranzo per i “diversamente giovani”. “Le panche erano mal messe: provenivano dalla chiesa centrale di Bizzarone e hanno sulle spalle quasi un secolo di vita – prosegue il presidente – Era necessario fare qualcosa”. Detto, fatto: otto volontari, nel mese di ottobre, hanno iniziato la riqualificazione.

Volontari al lavoro

“Con i fondi dell’associazione, ricavati dal prezioso contributo dei nostri soci, abbiamo acquistato il materiale. De Rosa, poi, con le sue competenze, ci ha guidato nella sistemazione”. Legno carteggiato (operazione non certo semplice). Poi, una prima mano di vernice, una seconda e, per finire un prodotto di finissaggio in grado di preservare il colore e dare la giusta lucentezza ed effetto lucido. “Si è lavorato nel periodo autunnale e abbiamo poi ripreso con l’arrivo della primavera – prosegue Bianchi – Abbiamo terminato in tempo per l’apertura della chiesa e le celebrazioni che arriveranno”.

I ringraziamenti del parroco

Entusiasta il parroco, don Silvio Bellinello: “Esprimo la mia più profonda gratitudine per quanto hanno fatto e per quello che fanno. Il lavoro svolto nel restauro delle panche è stato prezioso, così come è preziosa l’attività settimanale rivolta agli anziani. E’ bello vedere questa vicinanza alla parrocchia e al territorio. Le panche verranno usato in occasione delle varie funzioni religiose, tra cui la novena dell’Assunta. Un posto bello e curato è un luogo che acquista anche più valore. In cui è piacevole stare”.