Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Inverigo, i volontari dell’associazione Le Contrade sempre in prima linea per la pulizia e la cura delle aree verdi.

L’impegno dei volontari

I frequentatori del viale a Santa Maria e del Castello avranno sicuramente notato i lavori di taglio della vegetazione infestante a entrambe le terrazze di Villa Crivelli. E’ un lavoro che è stato eseguito da un volontario dell’associazione Le Contrade, continuamente impegnata nella cura del patrimonio verde cittadino.

“A lui va la nostra gratitudine”, sottolineano dall’associazione.

Pulizia a La Rotonda

Nel frattempo continuano le attività di pulizia dei volontari, che questa volta sono intervenuti in prossimità di via Meda, area della Rotonda, rimuovendo rami spezzati e secchi. Nuovi ennesimi interventi di pulizia dunque da parte dei componenti dell’associazione, che già ad inizio mese si era distinta per il proprio impegno in occasione dell’ecotrekking organizzato dall’associazione SiAmo Inverigo. Una passeggiata ecologica volta a raccogliere i rifiuti abbandonati in tutto il territorio comunale.