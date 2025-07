Volontaria alle Acli da più di 30 anni

La storia

La figlia: "Quando uno dei volontari ha cominciato ad avere alcuni problemi di salute, lei l’ha affiancato nelle tre sedi e da allora non ha più smesso"

Da più di trent’anni dedica il suo tempo agli altri. Per quanti hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto materiale per il disbrigo di alcune pratiche, per sé o per i propri familiari, Margherita Sala da ben 32 anni è volontaria nelle Acli per il circolo di Lomazzo, Cadorago e Caslino al Piano.

Proprio per questo suo impegno ultra trentennale, ha ricevuto un riconoscimento dai vertici. Un premio che le è stato assegnato a Como, a Villa Gallia, in occasione dei festeggiamenti per gli ottant’anni di presenza attiva sul territorio delle Acli.

Il commento della figlia

Svela la figlia, Mara Meneghin:

"E pensare che alla cerimonia non ci voleva neppure andare. Per fortuna sono riuscita a convincerla. Pensava che venissero premiati tutti i volontari, e invece il riconoscimento è stato assegnato solo a lei...".

Il volontariato in Acli

Margherita, 81 anni (compirà gli 82 proprio il 31 dicembre), vive a Cadorago. Ha lavorato per tantissimi anni come impiegata amministrativa. E’ stata la sua predisposizione verso le persone bisognose di un supporto o di un sostegno ad avvicinarla alle Acli. Prosegue la figlia:

"Conosceva dei volontari che davano qui il loro supporto e dedicavano il loro tempo. Quando uno di loro ha cominciato ad avere alcuni problemi di salute, lei l’ha affiancato nelle tre sedi e da allora non ha più smesso".

Andava nei vecchi locali di Lomazzo, quelli in Brolo San Vito, al primo piano dell’immobile dove c’era la biblioteca (ora invece gli spazi delle Acli si trovano in via Milano). Quando è andata in pensione, anni fa, la sua presenza è aumentata. Grazie anche alla sua professione, Margherita si è sempre saputa destreggiare nelle pratiche per la richiesta della pensione, compresa quella di invalidità; per le successioni; per tutto quello che riguarda l’aspetto tributario ed economico. Ancora oggi raccoglie la documentazione e una volta compilata nel dettaglio e con la precisione che l’ha sempre contraddistinta, la inoltra ai rispettivi enti. Ricorda Mara:

"In molti sapevano della sua presenza alle Acli e le chiedevano aiuto. Non di rado venivano anche a casa a citofonare e a chiederle una mano".

Attiva ancora oggi

E puntualmente Margherita mostrava la sua disponibilità e dava quell’aiuto che molti le chiedevano. E ancora oggi, che ha superato gli ottanta anni, non è capace di dire di "No" ed è costantemente parte attiva nelle tre sedi dislocate sul territorio della Bassa Comasca. Proprio per questa sua costante e continua disponibilità i vertici hanno deciso di consegnarle un riconoscimento e ringraziarla per la sua professionalità e la sua propensione verso gli altri. Un riconoscimento che racchiude un "grazie" di cuore da ribadire a quella volontaria sempre disponibile con un sorriso e con una parola buona. E anche oggi, che da quel giorno sono passati trentadue anni, la sua disponibilità non è mai venuta meno. Margherita è sempre pronta a dare una mano, un consiglio o un aiuto a chi si rivolge a lei. Oggi come ieri.