Volontariato ambientale sulle spiagge del lago

A Valbrona e Oliveto Lario tornano i campi di volontariato ambientale promossi da Legambiente Lecco: iniziativa rivolta a chi vuole impegnarsi per la tutela dell’ambiente.

Torna “Spiagge Pulite – Onde di Cambiamento”

Tornano anche quest’anno sulle sponde del Lago di Como i campi di volontariato ambientale “Spiagge Pulite – Onde di Cambiamento”, promossi da Legambiente Lecco con il supporto dei Comuni di Oliveto Lario e Valbrona. Un’iniziativa rivolta a persone maggiorenni che desiderano impegnarsi concretamente nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione dei piccoli territori e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. I campi si svolgeranno sulle spiagge di Oliveto Lario e Valbrona in queste date: 2-14 luglio, 16-28 luglio e 30 luglio-12 agosto. Le attività previste comprenderanno la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata dei rifiuti con il fine di sensibilizzare passanti e frequentatori della spiagge. Scopo delle attività sarà incidere il più possibile sul comportamento di fruitori delle spiagge e turisti, cercando di responsabilizzare sulle conseguenze a breve e lungo termine della dispersione dei rifiuti sulle spiagge del lago.

Aperte le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo volontariato@legambientelecco.it oppure consultare il sito di Legambiente Lecco. Così Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco:

“I campi di volontariato saranno un’importante occasione per chiunque voglia conoscere meglio un territorio ricco di splendidi ambienti da rispettare e tutelare ogni giorno. Oltre alle attività di pulizia, il campo sarà caratterizzato da momenti di comunità e attività di sensibilizzazione, che l’anno scorso si sono dimostrati fondamentali per farsi riconoscere e apprezzare dalla comunità ospitante, che ha potuto osservare e apprezzare il lavoro svolto”.

Aggiunge il sindaco Luca Ghezzi: