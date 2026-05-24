Volontariato, la grande forza del territorio olgiatese

Volontariato in primo piano a Olgiate Comasco con tre speciali giornate di festa.

La forza del volontariato e il ricordo di Tina Molteni

Venerdì 22 maggio la serata in memoria di Tina Molteni. Agorà 97 e Alpini insieme per esprimere gratitudine alla compianta Tina Molteni, che fino alla fine della sua vita è stata vero e proprio infaticabile motore del volontariato olgiatese. Inaugurata la tensostruttura acquistata proprio grazie a un lascito di Tina Molteni.

La Festa delle regioni nelle vecchie corti

Sabato 23 maggio spazio alla nuova edizione della Festa delle regioni nelle vecchie corti. In cabina di regia il Vespa Club Olgiate Comasco. Cinque gettonate location: parco di Villa Peduzzi (Calabria), sede del Vespa Club a Somaino (Lombardia), Oasi di Tina (Abruzzo), Corte di Baragiola (Puglia), via Tarchini (Sicilia).

Un format che piace

Il format della festa si è confermato vincente. Location ben allestite grazie agli sforzi del Vespa Club, del club Auto storiche con stile, degli Alpini e di Agorà 97, del Comitato di Baragiola e degli Amici di San Cataldo. Pienone e tanti partecipanti itineranti, coinvolti nelle varie location per assaggiare piatti tipici di ogni regione.