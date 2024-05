“Volpi senza tana”: omaggio a Lucio Dalla

Erba rende omaggio a Lucio Dalla, cantautore, compositore, polistrumentista e attore italiano.

“Volpi senza tana”, omaggio al compositore italiano

L’assessorato alla Cultura della città di Erba, “Sotto le stelle del licium 2024” e “Musica E20” lanciano l’iniziativa in programma per sabato 15 giugno, alle 21.15, al teatro Licinium di Erba. “Volpi senza tana”, un omaggio a Lucio Dalla, colui che Alda Merini descrive così: “Eppure, le tue canzoni hanno marchiato l’intero universo. E non si è accorto nessuno che tu deliravi per me”. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria. Indirizzo e-mail: cultura@comune.erba.it.