Voragine nell'asfalto in via Roma a Casnate con Bernate

Nel pomeriggio di oggi, sabato, si è aperta una voragine in via Roma a Casnate con Bernate. A provocarla probabilmente un'infiltrazione provocata da una falla nella rete fognaria.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Volontari del Lario, che sono stati impegnati nella messa in sicurezza nel tratto stradale. La voragine si è formata infatti proprio nel mezzo della carreggiata. In via Roma sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù.