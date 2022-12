"Vorrei un camion dei pompieri": da Pordenone a Erba i Vigili del fuoco hanno consegnato il regalo

"Vorrei un camion dei pompieri": da Pordenone a Erba, regalo consegnato.

Il piccolo Jonathan, tre anni, aveva consegnato al cielo il suo desiderio: la sua letterina per Babbo Natale legata a un palloncino é volata da Eupilio, dove il bimbo risiede con la famiglia, fino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Un passante l'ha notata e l'ha consegnata alla vicina caserma dei Vigili del Fuoco.

Jonathan infatti ha chiesto per Natale un camion dei pompieri. I Vigili del fuoco friulani non ci hanno pensato due volte e hanno acquistato per il bimbo un'autoscala giocattolo che questo pomeriggio, 24 dicembre 2022, i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba hanno recapitato a casa del piccolo.

“Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale!!!” é il messaggio recapitato dai pompieri di Pordenone.

