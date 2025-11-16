Voucher per famiglie con bimbi di età tra 0 e 36 mesi. Un aiuto economico concreto da parte del Comune di Inverigo per sostenere le spese.

Avviso online

È online l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle famiglie residenti con figli di età 0-36 mesi, iscritti ad asili nido o sezioni primavera. Un aiuto economico concreto per sostenere le spese. Con delibera di Giunta datata lo scorso 5 settembre, l’Amministrazione comunale ha stabilito che sono finanziati dei voucher da distribuire a titolo di contributo economico, con un valore proporzionato in questo modo: per ogni bambino iscritto alla sezione Primavera di scuole dell’infanzia, il contributo non può superare i 400 euro; per ogni bambino iscritto al nido o in attesa di inserimento nell’anno 2025/2026 il contributo non può superare 800 euro per giornata intera, 400 euro per mezza giornata, 300 euro per modalità parziali (giorni alterni).

Domande entro il 22 novembre

Il contributo è erogato in un’unica soluzione attraverso bonifico bancario. La domanda deve essere presentata via pec all’indirizzo comune.inverigo@pec.provincia.como.it oppure presentata a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 di sabato 22 novembre. Le domande incomplete o presentate oltre il termine previsto non potranno essere accolte.