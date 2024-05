Webby Awards per Vergani&Gasco

I Webby Awards di New York, noti come gli «Oscar del web», hanno proclamato i vincitori: l’agenzia Vergani&Gasco di Albese si aggiudica la statuetta come miglior sito al mondo con Land of Beauty tra oltre 13.000 progetti.

Il portale premiato

Il portale, unico progetto web italiano a essere stato premiato, conquista la statuetta nella categoria Architecture, Art & Design. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 13 maggio nel cuore di Wall Street a New York. Il sito premiato è landofbeatuy.furniture, un portale dedicato al racconto del territorio della Brianza e a una delle perle del Made in Italy, il design e l’arredamento. Il progetto si aggiudica anche due menzioni speciali (Honoree) come miglior homepage al mondo e come miglior visual design.

I Webby Awards, definiti dal New York Times come il più alto riconoscimento in internet, sono noti come l’Oscar del Web. Oltre 600mila utenti e 2 milioni di voti hanno decretato i vincitori.

I commenti dei vincitori:

Commenta così Luigi Vergani, co-founder dell’agenzia:

«Aver vinto i Webby Awards è un’emozione inspiegabile, esserci trovati tra le più grandi aziende mondiali come Google, Apple, la Disney, la Cnn e la Nasa è letteralmente straordinario».

Anche Nicola Gasco, co-founder della Vergani&Gasco spiega:

«Siamo fieri di questa vittoria e di aver portato il nostro territorio e una delle sue perle produttive sul tetto del mondo! Aver vinto per la seconda volta questo importantissimo premio rappresenta la più autorevole conferma della qualità del nostro lavoro».

Oltre al sito vincitore l’agenzia Vergani&Gasco ha vinto anche il Webby Honoree, nella categoria siti di istituzioni culturali e in quella di siti governativi con il sito Vive.