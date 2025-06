Weekend dedicato alla montagna con la storica banda di Albavilla : tanti eventi per tutte le età i prossimi 14 e 15 giugno.

Musica e iniziative per tutti

Le iniziative sono organizzate dal Corpo Musicale S. Cecilia Albavilla e il suo gruppo giovani, e rientrano nel progetto "Escalation Giovane: Montagne di Pace" del bando regionale "Giovani Smart 2.0", vinto da Ageo in collaborazione con il Comune di Albavilla. Si partirà il prossimo 14 giugno con "Open day ad alta quota", dalle 15. Un dimostrazione sull'importanza di educare il bambino all’ascolto e renderlo familiare con il mondo della musica sin dall’infanzia… Appuntamento nell’area meeting dell’Alpe del Viceré unendo la passione per la montagna e la voglia di innamorarsi della musica. A seguire, alle 19.30, Mountain rock Apericoncerto: al ristoro “Alla Salute” dell’Alpe del Viceré, il gruppo giovani della banda di Albavilla, insieme al direttore Michele Cappelletti, si esibirà in una serata rock acustica grazie all’aiuto di altri amici musicisti e della voce di Grace Darkling.

L'indomani, domenica 15 giugno, proseguirà la grande festa del Corpo musicale: si inizierà alle 10 con Drum circle. Questo progetto speciale guidato dal direttore Michele Cappelletti è un'esperienza musicale aperta a tutti, da 0 a 99 anni, e permetterà di connettersi, di diventare un solo battito anche con l’Alpe del Viceré. (nella foto un esempio)

Dalle 14.15, camminata della montagna: gran finale di questo weekend speciale con il Gruppo Bolettone, la Consulta comunale della montagna e l’associazione Ageo. L'appuntamento è in Piazza Roma per una camminata fatta di storie e fatiche fino alla Salute per il concerto finale! Gran finale alle 17: diretta da Michele Cappelletti, la terza edizione del Concerto della Montagna sarà insieme al Corpo Musicale "La Trionfale" di Orsenigo, diretto da Laura Rigamonti. Un concerto fatto di condivisione, che ha visto due bande riunirsi e lavorare sodo per costruire qualcosa di speciale, in grado di mettere la musica al primo posto, circondata dalla bellezza della montagna e del territorio. Tutti sono invitati a partecipare.