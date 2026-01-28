Wild Symphony: prima esecuzione europea per fiati dell’opera di Dan Brown con il Corpo musicale “Monsignor Nava”

Nuovo progetto musicale per il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba: una fiaba musicale per grandi e piccoli tratta dall’omonima opera del celebre scrittore Dan Brown.

Doppia rappresentazione

Dopo il grande successo delle precedenti produzioni teatrali I Musicanti di Brema, Il Gatto con gli Stivali e Musica Maestro – Concerto tragicomico, si chiama “Wild Symphony” il nuovo progetto del corpo musicale luraghese: un’iniziativa di grande rilievo, che sarà presentata nella prima esecuzione europea nella versione per fiati, offrendo al pubblico un’esperienza originale che unisce musica, narrazione e immaginazione, pensata per avvicinare bambini e famiglie al linguaggio della musica orchestrale in modo coinvolgente e accessibile. Attraverso una vivace narrazione musicale, gli animali protagonisti della storia prendono vita sul palco, guidando gli spettatori in un viaggio sonoro fatto di ritmi, melodie ed emozioni. La musica diventa così strumento di racconto, gioco e scoperta, capace di affascinare i più piccoli e coinvolgere anche il pubblico adulto.

Il progetto sarà presentato in due rappresentazioni aperte al pubblico: sabato 7 febbraio alle 10.30 nella Sala “Della Comunità” dell’oratorio San Luigi di Lurago d’Erba; l’indomani, domenica 8 febbraio, alle 16 all’auditorium “Piccolo Teatro Don Costante Cereda” – all’oratorio S. Maria della Noce di Inverigo. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Lurago d’Erba e, per la replica di Inverigo, in collaborazione con la Comunità Pastorale Beato Carlo Gnocchi. Wild Symphony si inserisce nel percorso artistico del Corpo Musicale “Mons. G. Nava”, da anni impegnato nella promozione della cultura musicale sul territorio attraverso progetti che coniugano qualità artistica, divulgazione e attenzione al pubblico più giovane.

Un appuntamento da non perdere per famiglie, bambini e appassionati di musica, per vivere insieme una fiaba sonora capace di unire cultura, divertimento e partecipazione.