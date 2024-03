Williams Mambretti nuovo presidente Aido

Williams Mambretti è il nuovo presidente della sezione Aido di Rogeno, nata nel 1996.

Durante l’assemblea del 20 febbraio è stato infatti eletto il nuovo direttivo: oltre al presidente Mambretti e al suo predecessore Gaetano Brivio, alla guida dell’Aido Rogeno per ben otto anni, resta nel direttivo Maria Grazia Belotti in qualità di vice presidente; Rossana Cazzaniga è stata nominata amministratore mentre Eleonora Brivio è stata eletta segretaria. Nel Consiglio ci sono inoltre Cristiano Mambretti, Maria Grazia Gerosa, Giovanna Sansone, Elisa Brivio, Mario Corti e Gloria Corti.

La testimonianza:

Racconta Mambretti:

«Faccio parte dell’associazione praticamente da quando è nata la sezione di Rogeno, quindi nel 2026 saranno 30 anni. Sono stato vicepresidente quando Belotti era presidente e poi anche nei due mandati di Brivio. Diciamo che era un po’ già scritto che al termine del secondo mandato di Brivio avrei assunto io la carica di presidente»

Mambretti rimarrà in carica per i prossimi 4 anni e ha già un’idea chiara in mente: