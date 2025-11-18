“Yamanba. donne ribelli del Giappone” si presenta per il 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la biblioteca di Lurago d’Erba, in collaborazione con il Comune, propone la presentazione del libro “Yamanba. Donne ribelli del Giappone” di Rossella Marangoni.

Un appuntamento culturale per sensibilizzare sul tema della violenza di genere

L’incontro si terrà venerdì 21 novembre alle 21, nella sala consiliare di via Roma 56. A dialogare con l’autrice Rossella Marangoni sarà Giuseppe Emilcare. La serata si inserisce nell’ambito degli eventi culturali volti a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, proponendo un punto di osservazione originale: la storia, i miti e le narrazioni del Giappone. Come spiegato dal presidente della biblioteca Giovanni Molteni, il punto di vista scelto è “quello delle donne giapponesi che, al di là dello stereotipo della geisha, hanno dimostrato coraggio e determinazione”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Torriani di Canzo ed è gratuito. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, soprattutto a coloro che sono interessati non solo a esplorare la cultura giapponese e la storia delle rappresentazioni femminili, ma anche a riflettere su tematiche legate all’emancipazione e alla violenza di genere.