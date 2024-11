“Young”, Intelligenza Artificiale protagonista

Giovani attenti e incuriositi hanno partecipato all’evento “Le nuove prospettive dell’Intelligenza Artificiale nell’orientamento universitario” che si è svolto nell’Arena Centrale di Lariofiere (Erba).

Intelligenza Artificiale protagonista nei corsi di laurea

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore regionale a Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi e ha visto la partecipazione degli Atenei lombardi Humanitas University, Università Vita - Salute Ospedale San Raffaele, Università Carlo Cattaneo - LIUC, IULM, Università di Pavia, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano e Università dell’Insubria. Un’occasione per scoprire e conoscere le numerose possibilità offerte dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei corsi di laurea e le sue applicazioni nell’ambito della ricerca e del lavoro.

Opportunità

Ha dichiarato l’assessore Alessandro Fermi:

“Questo evento è stato promosso dal mio Assessorato e abbiamo voluto portare a Lariofiere una dimostrazione pratica di ciò che significa utilizzare l’Intelligenza Artificiale all’interno dei corsi di laurea, mostrando quali opportunità la conoscenza e l’utilizzo di questo strumento può offrire anche in ambito lavorativo. Un racconto pratico che potrà aiutare i ragazzi a scegliere con maggiore consapevolezza il percorso di studi da intraprendere: questo è l’obiettivo del Salone e l’iniziativa di oggi si inserisce all’interno del percorso che Regione Lombardia ha voluto sostenere con Lariofiere compartecipando alla realizzazione di una manifestazione che deve diventare il punto di riferimento a livello lombardo delle fiere dedicate all’orientamento, alla formazione, all’università e al lavoro”.

Applicazioni di Intelligenza Artificiale

Le applicazioni dell’AI sono state illustrate con le loro modalità di impiego all’interno di diversi ambiti di ricerca e quindi di lavoro: dalla medicina e Healthcare con l’esperienza di Humanitas University, Università Vita - Salute Ospedale San Raffaele, all’applicazione nell’ambito dell’Ingegneria gestionale con Università Carlo Cattaneo – LIUC, fino ad arrivare all’utilizzo dello strumento per lo sviluppo di creatività e videomaking con Iulm. Un focus è stato dedicato anche ad alcune iniziative interateneo con l’Università di Pavia, l’Università di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Milano per chiudere con gli scenari d’uso dell’IA in ambito reale con l’Università dell’Insubria.

Tutti gli Atenei saranno presenti con i loro stand per tutta la durata della manifestazione con diversi appuntamenti dedicati alla presentazione della loro specifica offerta formativa.

Tutti gli appuntamenti in programma sono disponibili sul sito.