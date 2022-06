Youthbank, presentati i nuovi progetti degli Under25 comaschi: finanziamenti per più di 140mila euro

Il progetto YouthBank, sostenuto dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus, è giunto al termine con la selezione di 31 progetti su 36 presentati, che sono stati proposti e saranno realizzati da ragazzi under25 della provincia di Como.

Youthbank, presentati i nuovi progetti degli Under25 comaschi

Il 20 giugno 2022 i ragazzi delle cinque YouthBank della provincia di Como (YouthBank Cantù, YouthBank Centro Lago, YouthBank Como, YouthBank Olgiate Comasco e YouthBank Erba), costituite grazie alla preziosa collaborazione della nostra Fondazione con la Cooperativa Sociale Azalea, la Fondazione Paolo Fagetti onlus e la Cooperativa Sociale Questa Generazione, hanno annunciato, nel corso di un evento pubblico, i progetti che riceveranno il sostegno della Fondazione e hanno consegnato ai giovani vincitori le lettere di stanziamento dei contributi.

L’evento si è tenuto nella splendida cornice del chiostro di S. Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria ed è stato aperto dal Pro Rettore Vicario Stefano Serra Capizzano, a coronamento della stretta collaborazione tra Fondazione e Università. Il Presidente della Fondazione Provinciale Comasca, Angelo Porro, ha poi ricordato l’importanza del lavoro con l’Università nella promozione del dono nella nostra provincia, grazie al Master in Promotori del Dono che ha raggiunto la VI edizione. Ha anche sottolineato come la YouthBank abbia come scopo ultimo quello di creare i filantropi del futuro, cittadini attenti e consapevoli e che sappiano prendersi cura del bene comune. La conferenza ha visto inoltre gli interventi dei rappresentanti dei Fondi che sostengono la YouthBank: Giacomo Castiglioni, per il Fondo Castiglioni, Angelo Porro per la BCC Cantù, Claudio Taiana per il Fondo De Orchi per l’Infanzia e la Gioventù. Inoltre la YouthBank è sostenuta dalla BCC Brianza e Laghi e dalle risorse territoriali di Fondazione Cariplo.

I ragazzi delle cinque YouthBank della nostra provincia hanno selezionato 31 progetti proposti da giovani under 25 accompagnati da Enti non profit del nostro territorio.

- Bando 2021/6 YouthBank Como - Selezionati otto progetti per circa 40.000 euro

- Bando 2021/7 YouthBank Cantù - Selezionati cinque progetti per circa 26.000 euro

- Bando 2021/8 YouthBank Centro Lago - Selezionati sei progetti per 25.000 euro

- Bando 2021/9 YouthBank Erba - Selezionati sei progetti per circa 21.000 euro

- Bando 2021/10 YouthBank Olgiate Comasco - Selezionati sei progetti per circa 29.000 euro

I progetti selezionati affrontano i più svariati temi: attività artistiche e culturali, programmi di aiuto allo studio e orientamento per studenti in difficoltà, riqualificazione di spazi ad uso pubblico, attività sportive. I ragazzi vincitori avranno tempo fino a gennaio 2024 per realizzare il proprio progetto e raccogliere il 10% del contributo in donazioni, attivando così l’interesse e la partecipazione della comunità.

Non ci resta che augurare buon lavoro a tutti i giovani “progettisti sociali” e chiedere a tutta la comunità di dare un piccolo contributo per aiutare questi ragazzi a realizzare il proprio sogno.