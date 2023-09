Dopo la piena riuscita delle passate edizioni, il progetto YouthBank sarà riproposto anche quest'anno. Si cercano perciò giovani interessati a diventare “giovani banchieri” in una delle cinque YouthBank della provincia (Como, Cantù, Olgiate, Centro Lago ed Erba) con il compito di decidere come destinare i 150mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

I ragazzi interessati dovranno partecipare alla formazione residenziale, decidere a quali temi sociali destinare le risorse economiche della YouthBank, selezionare i migliori progetti sociali proposti da giovani coetanei. L’esperienza di volontariato può essere riconosciuta dagli istituti superiori come PCTO e come credito scolastico e universitario.

YouthBanker cercansi: iscrizioni aperte fino al 28 settembre

Nata nel 2007, la YouthBank è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca in collaborazione con tre enti della nostra Provincia: la Fondazione Paolo Fagetti onlus a Olgiate Comasco, la Cooperativa Sociale Azalea onlus a Tremezzina, e la Cooperativa Sociale Questa Generazione a Erba, Cantù e Como. A tali enti è affidato il compito di accompagnare i progetti nelle rispettive realtà territoriali. Ogni YouthBank è formata da un gruppo di ragazzi under 25 i quali hanno a disposizione risorse economiche da destinare al finanziamento di progetti d’utilità sociale elaborati e gestiti da loro coetanei.

Il progetto persegue obiettivi particolarmente importanti: attivare i ragazzi nel comprendere i bisogni della comunità per perseguire il bene comune, renderli protagonisti, valorizzarne le competenze e mostrare l’importanza della cooperazione. Tutto ciò significa formare le nuove generazioni ai principi della cittadinanza attiva e investire sul futuro.

Come iscriversi

Il 28 settembre 2023 sarà la data ultima per iscriversi a una delle cinque YouthBank ed entrare così a far parte del gruppo di giovani che farà il “lavoro di una piccola Fondazione”, selezionando i progetti più meritevoli presentati dai coetanei e sostenendoli con alcune migliaia di euro. Ognuno può scegliere la YouthBank più vicina tra quelle indicate sotto e contattare il responsabile per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Nella settimana successiva verranno esaminate le candidature e ci sarà un primo incontro conoscitivo. Gli YouthBanker devono affrontare una fase di formazione comune ai cinque territori. Tale formazione è residenziale, dura 3 giorni (due notti), quest’anno si terrà da lunedì 9 ottobre a mercoledì 11 ottobre a Borgo Priolo (PV) presso la Fondazione Don Niso Dallavalle. La formazione sarà totalmente gratuita per i ragazzi partecipanti.

Ogni ragazzo interessato a diventare uno YouthBanker può scegliere a quale YouthBank (YB) intende partecipare in base alla propria comodità. Basta andare sul sito della Fondazione Comasca alla pagina dedicata alla YouthBank www.fondazione-comasca.it/youthbanker/ e

compilare il form selezionando la YouthBank a cui si vuole aderire.