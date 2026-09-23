“Zaino sospeso”, aiuto agli alunni e alle famiglie

Quaderni, astucci, cartellette, penne e matite: uno scatolone colmo di materiale didattico per le famiglie in difficoltà.

“Zaino sospeso”, iniziativa vincente

E’ stato ritirato dall’assessore alla Cultura di Bulgarograsso Erika Mandaglio nella giornata di martedì 22 settembre ed il frutto di tanti piccoli gesti di generosità: verrà portato alla primaria nei prossimi giorni. I clienti della cartoleria “Libriciotti” di Appiano Gentile, infatti, hanno donato il materiale per i bambini che frequentano il plesso di via del Ravarino. Una collaborazione a tre vincente: Comune, commercianti e semplici cittadini.

“Grazie a tutti”

“L’iniziativa di raccolta mirava a donare materiale scolastico a chi ne ha più necessità – esordisce l’assessore – Ho ritirato il tutto e lo porterò direttamente alle elementari del nostro paese. La scelta di consegnarlo a scuola è legata al fatto che gli insegnanti hanno più sott’occhio le reali necessità e esigenze dei bambini e il materiale verrà dato direttamente a loro. L’ iniziativa è riuscita, si è raccolto un bel po’ di materiale, anche costoso, come astucci, cartellette da disegno e per questo voglio ringraziare i genitori che hanno partecipato acquistando gli oggetti, grande parte del merito della riuscita di questa iniziativa va proprio alla loro generosità”.