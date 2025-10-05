Zaino sospeso…tutto l’anno

A Figino Serenza uno «Zaino sospeso» per tutto l’anno. Doveva terminare i primi giorni di settembre, ma il successo della raccolta e le maggiori esigenze della popolazione hanno fatto in modo che l’iniziativa venisse prolungata. E non solo per qualche giorno, ma per tutto l’anno scolastico.
La raccolta
L’iniziativa «Zaino sospeso» è una raccolta di articoli di cancelleria e materiale scolastico come quaderni, matite, penne, pastelli, pennarelli, astucci e zaini che i cittadini figinesi hanno acquistato per donarli poi alle famiglie che ne hanno più bisogno. Zaino sospeso è stata promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Cartoleria L’atlante, Caritas Comunità Pastorale San Paolo della Serenza e Ssd Figino Sport Village. Spiega Antonella Tassone, assessora con deleghe all’Istruzione e Cultura:
“Siamo alla seconda edizione dell’iniziativa e abbiamo coinvolto le realtà dell’anno scorso come la cartoleria, l’oratorio, la Caritas e la biblioteca”.
I risultati
“Abbiamo coinvolto anche qualche associazione sportiva che si è resa disponibile per questa seconda edizione”.
“Abbiamo ricevuto circa 350 articoli di cancelleria che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà”.
“Quest’anno abbiamo inserito la possibilità di inviare denaro per questa causa tramite un bonifico sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale Con i fondi raccolti verrà acquistato materiale scolastico”.
L’iniziativa durerà tutto l’anno scolastico
“Durerà per tutto l’anno scolastico. Grazie alle adesioni di altre realtà come società di pallavolo, calcio e basket porteremo avanti la raccolta anche per i prossimi mesi e ciò ci permetterà di rispondere meglio alle esigenze dei nostri cittadini. Ringrazio tutti i cittadini, i bambini e le loro famiglie che hanno donato con generosità. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni e le realtà coinvolte che hanno creduto in questa iniziativa e che con un piccolo gesto permettono di fare la differenza. Questi risultati sono un bel segno di altruismo e di rispetto verso l’altro”.