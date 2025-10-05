Zaino sospeso…tutto l’anno

"Questi risultati sono un bel segno di altruismo e di rispetto verso l’altro", commenta l'assessora Antonella Tassone

A Figino Serenza uno «Zaino sospeso» per tutto l’anno. Doveva terminare i primi giorni di settembre, ma il successo della raccolta e le maggiori esigenze della popolazione hanno fatto in modo che l’iniziativa venisse prolungata. E non solo per qualche giorno, ma per tutto l’anno scolastico.

La raccolta

L’iniziativa «Zaino sospeso» è una raccolta di articoli di cancelleria e materiale scolastico come quaderni, matite, penne, pastelli, pennarelli, astucci e zaini che i cittadini figinesi hanno acquistato per donarli poi alle famiglie che ne hanno più bisogno. Zaino sospeso è stata promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Cartoleria L’atlante, Caritas Comunità Pastorale San Paolo della Serenza e Ssd Figino Sport Village. Spiega Antonella Tassone, assessora con deleghe all’Istruzione e Cultura: “Siamo alla seconda edizione dell’iniziativa e abbiamo coinvolto le realtà dell’anno scorso come la cartoleria, l’oratorio, la Caritas e la biblioteca”.

I risultati

Quest’anno la raccolta era già partita con una novità. Prosegue l’assessora:

“Abbiamo coinvolto anche qualche associazione sportiva che si è resa disponibile per questa seconda edizione”.

La raccolta è iniziata il 5 giugno e in pochi mesi, nonostante anche il periodo di ferie in mezzo, si sono avuti degli ottimi risultati. Conferma Tassone:

“Abbiamo ricevuto circa 350 articoli di cancelleria che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà”.

Ma non solo: per questa seconda edizione l’Amministrazione comunale ha aperto anche una raccolta fondi:

“Quest’anno abbiamo inserito la possibilità di inviare denaro per questa causa tramite un bonifico sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale Con i fondi raccolti verrà acquistato materiale scolastico”.

L’iniziativa durerà tutto l’anno scolastico

«Zaino sospeso» sarebbe dovuta terminare il 5 settembre, ma i risultati ottenuti e le maggiori esigenze delle famiglie del territorio, nonché la preziosa collaborazione delle realtà locali hanno fatto in modo che l’iniziativa venisse prolungata. Conferma Tassone:

“Durerà per tutto l’anno scolastico. Grazie alle adesioni di altre realtà come società di pallavolo, calcio e basket porteremo avanti la raccolta anche per i prossimi mesi e ciò ci permetterà di rispondere meglio alle esigenze dei nostri cittadini. Ringrazio tutti i cittadini, i bambini e le loro famiglie che hanno donato con generosità. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni e le realtà coinvolte che hanno creduto in questa iniziativa e che con un piccolo gesto permettono di fare la differenza. Questi risultati sono un bel segno di altruismo e di rispetto verso l’altro”.

Per il momento il materiale si potrà portare alla biblioteca in Villa Ferranti, all’oratorio Sacro cuore e a Ssd Figino Village, ma nei prossimi giorni si aggiungeranno ulteriori punti di raccolta dove chi vorrà potrà dare il proprio contributo per aiutare le famiglie in difficoltà del Comune.