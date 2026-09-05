“Zaino Sospeso”, un aiuto per chi ha bisogno

“Zaino Sospeso”, mano tesa alla famiglie bisognose.

“Zaino Sospeso”, progetto Lions

Si rinnova, per il quarto anno consecutivo, il progetto portato avanti dal Lions Club Appiano Gentile. L’idea del service nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare materiale scolastico.

E’ un progetto che permette alle famiglie fragili di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo, in questo, modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico. “Abbiamo fatto nostro questo service multidistrettuale – spiega Francesco Gallo, referente del progetto – individuando tre punti di raccolta: cartoleria “Libriciotti” ad Appiano, “Caffè del Borgo” e “Ufficio 2.000” a Lurate Caccivio e “P.R.EX.IM 2” a Villa Guardia. Chi volesse può portare qui penne, quaderni, diari, astucci, squadre, righelli e molto altro. Vanno benissimo anche gli zaini, sia nuovi che usati ma in buono stato. Noi consegneremo il tutto all’associazione San Vincenzo, al doposcuola di Caccivio e a Il Cortile a Guanzate”.

Quest’anno, inoltre, i Lions vorrebbero lavorare in sinergia con i plessi scolastici. “Ci piacerebbe coinvolgere anche le referenti in un percorso sulla valorizzazione del dono”.