Zaniboni nuovo primario di Anestesia e Rianimazione

Zaniboni direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Zaniboni, in arrivo dal Niguarda

Primo giorno di lavoro ieri, lunedì 17 febbraio, per il dottor Matteo Zaniboni, che a seguito dell'avviso pubblico di selezione indetto da Asst Lariana è stato nominato direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Milanese, classe 1973, laurea in Medicina e specializzazione in Anestesia e Rianimazione, entrambe con il massimo dei voti e la lode all’Università degli Studi di Milano, il dottor Zaniboni arriva dall’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove era arrivato nel 2009 e dove, dal 2023, ha ricoperto il ruolo di responsabile del Blocco Operatorio-Terapia Intensiva ad indirizzo neurologico/neurochirurgico. In precedenza, sempre a Niguarda, è stato responsabile funzionale della struttura di Anestesia e Terapia Intensiva dei trapianti. Tutor di specializzandi e professore a contratto della Scuola di specialità di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è autore di numerose pubblicazioni.