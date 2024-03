Zawadi, un dono canturino ai fragili di Nairobi

E’ nata per sostenere la realizzazione di progetti, azioni educative e di cura a Nairobi, dove operano don Daniele Bonanni, originario di Mariano Comense, e don Mattia Zuliani, canturino, entrambi della Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo.

E’ l’associazione Zawadi, regolarmente iscritta alle organizzazioni di volontariato, nata pochi giorni prima di Natale del 2023, per volontà del papà di don Mattia, Armando, al quale si è poi unito anche il papà di don Daniele, Fabio. I soci fondatori sono 13, ai quali si sono già uniti una decina di volontari. La sua sede è in corso Unità d’Italia.

«Zawadi è una parole che significa “dono” - ha raccontato Armando Zuliani - L’associazione nasce dal desiderio di sostenere kahawa sukari, un sobborgo di Nairobi che negli ultimi anni si è popolato in maniera massiccia, soprattutto per l’arrivo dalle foreste di giovani, e ora conta una popolazione di oltre 40mila persone».

In questa realtà operano don Mattia e don Daniele.

«La mission dell’associazione è quella di sostenere le opere di educazione, accoglienza e assistenza della missione presente in questo quartiere, accompagnando in questo modo la crescita delle persone. Non aiutiamo direttamente i sacerdoti, quindi, ma le opere che la missione intende realizzare».

L’associazione ha una filosofia ben precisa che muove la sua azione.

«L’idea è quella di trasmettere alle giovani generazioni il concetto del bello. Se iniziano ad apprenderlo e ad apprezzarlo, siamo certi che andranno avanti nella loro vita a coltivare le loro azioni tenendo presente questo principio. Un esempio. Ci sono dei tank per la raccolta dell’acqua, che in sé non sono belli da vedere. Ma proprio per renderli piacevoli alla vista, sono stati dipinti dai ragazzi e ora sono molto piacevoli da guardare».