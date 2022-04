Esplorazioni ecologiche

Una serata diversa, con l'obiettivo di far conoscere l'ambiente e le caratteristiche degli anfibi in Brianza, organizzata in un luogo ancora incontaminato sotto questo punto di vista.

Le associazione Le Contrade, Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e Calnach propongono un'uscita serale presso l'area umida dello "Zoc del Peric" per osservare gli anfibi e le ovature presenti.

"Zoc del Peric": organizzata un'uscita serale per venerdì 8 aprile

L’evento rientra nell’ambito del monitoraggio della fauna presente nel PLIS e la partecipazione è aperta a chiunque voglia i rilevatori nella loro attività serale di conteggio delle specie di anfibi e delle ovature di rana. Il ritrovo è previsto per le 20.45 in Piazza Giovanni XXIII a Lurago d'Erba, l'uscita durerà nel complesso due ore e verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica. Saranno obbligatori un abbigliamento e delle calzature consone alle aree umide e sarà obbligatorio munirsi di torcia. Nell'area dello "Zoc del Peric" è stata riscontrata la presenza di ben sette specie di anfibi e per completare il quadro degli anfibi presenti in Brianza mancano solo il rospo comune e il rospo smeraldino, inoltre lo Zoc è di particolare interesse per la batrocofauna (fauna degli anfibi), infatti è una delle poche aree brianzole non ancora invasa completamente dalle specie esotiche invasive come il temibile gambero rosso della Louisiana, è però presente la tartaruga palustre americana.

Questo PLIS oltretutto è molto importante perché rappresenta il punto di congiunzione ecologica tra il SIC "Fontana del guercio" e il parco della valle del Lambro, risultando strategica nella costituzione della rete ecologica provinciale. Infine gli organizzatori ricordano che loro declinano qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone o cose durante l’evento e che per tutta la durata dell'uscita andranno rispettate le vigenti normi anti covid-19.