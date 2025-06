11enne in bici investito: elitrasportato in ospedale in codice rosso

Un bambino di 11 anni è stato investito a Caslino nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno: è grave, ma non in pericolo di vita.

Soccorso in codice rosso

La chiamata al 112 (numero unico per le emergenze) è scattata poco prima delle 18. L'incidente è avvenuto in via sant'Ambrogio: l'11enne era appena uscito da una casa e aveva inforcato la bicicletta, quando un'auto è sopraggiunta e lo ha investito.

Il giovane è stato soccorso dalla Croce Rossa di Montorfano ma, considerata la gravità delle condizioni del piccolo, si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Como.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, sul posto si sono portati anche i Carabinieri per i rilievi.

Il bambino è stato trasportato dall'elicottero sempre in codice rosso, quello di massima gravità, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato diversi traumi ma era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.