17enne investito a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 21 e il 22 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

17enne investito a Como

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30, in via alla Guzza. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha soccorso un giovane di 17 anni che sarebbe stato investito da un mezzo. L'impatto fortunatamente non è stato violento. Il giovane è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cantù.

Da segnalare anche un incidente ad Appiano Gentile, in via della Resistenza un'auto è finita contro un ostacolo.