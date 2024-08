FestAgorà 2024 prepara due giornate eccezionali all’insegna dell’inclusione

Sabato 24 e domenica 25 agosto FestAgorà tornerà ad animare l'estate ad Albiolo con la sua quarta edizione, un appuntamento imperdibile che unisce buona cucina, musica e animazioni.



L’evento di Agorà 97 cooperativa sociale Onlus

La sagra di fine estate rappresenta un'opportunità per vivere il territorio in un'atmosfera di festa e solidarietà. L'evento si terrà presso la tensostruttura di Sant’Anna ad Albiolo, nell’ultimo weekend di agosto, offrendo un’occasione di aggregazione all'insegna dell'amicizia e della condivisione.

Un impegno a sostegno della comunità

Partecipare a FestAgorà non significa solo divertirsi, ma anche contribuire al sostegno dei numerosi progetti di Agorà 97, che si occupa di supportare le 5 comunità residenziali per minori con disabilità gravissime, adulti con problematiche psichiatriche, deficit intellettivo e autismo. Oltre a questi, la cooperativa gestisce anche servizi collaterali come il cohousing, Misura B1 per minori gravissimi, laboratori esterni e progetti di volontariato.

Vivere il territorio: collaborazione e inclusione

"Vivere il territorio significa essere parte attiva di una realtà di servizio, cura e assistenza per il mondo della disabilità. È anche sinonimo di condivisione, confronto, creazione di sinergie e collaborazione con la collettività - afferma Sergio Besseghini, presidente di Agorà 97 - L'impegno della cooperativa si concretizza anche attraverso una collaborazione attiva con le istituzioni locali, scuole, associazioni, altre realtà del terzo settore e imprese locali, creando una rete di supporto solida e inclusiva. FestAgorà è la testimonianza tangibile di questo impegno, un evento che celebra l'inclusione e l'amicizia attraverso buona cucina, sano divertimento e tanto spirito di squadra grazie ai tanti volontari e associazioni”

Il programma di FestAgorà

Sabato 24 agosto

Dalle 16 alle 19 Animazione per i bambini.

Un viaggio magico nel Bosco di FantAgorà, dove i più piccoli potranno colorare il proprio Albero magico, entrare nel Bosco Immaginario di FantAgorà con i burattini, ricevere un attestato di Cavaliere Coraggioso e concludere la giornata con una cena speciale nel bosco con il menù Fantabosco.

Dalle 19 alle 24 Cucina in funzione.

Grazie al Gruppo Oral di Albiolo, si potrà godere di una vasta selezione di piatti per soddisfare ogni palato.

Musica Sotto le Stelle: la serata sarà allietata dalla musica live della band 7Grani & Friends.

Domenica 25 agosto

Dalle 10 alle 18 Cucina aperta

Ancora una volta, grazie al Gruppo Oral, si potrà gustare la buona cucina estiva con grandi tavolate in compagnia.

La giornata sarà arricchita dalla presenza di stand espositivi di associazioni locali, giochi e intrattenimenti per bambini e musica live a partire dalle 12 con le band Svampiti e Musica Spiccia.

Festival degli Aquiloni: momento magico da non perdere, con gli Aquiloni di Edo e la possibilità di divertirsi sulla pista kart.

Premiazione della Terza Coppa della Vita: Nel corso della giornata, verrà assegnato il Trofeo della Solidarietà, un riconoscimento a chi si è distinto per il sostegno ai progetti e attività di Agorà 97. Un'Occasione di inclusione e solidarietà: FestAgorà 2024 è molto più di una festa, un’opportunità per vivere momenti di aggregazione in un’atmosfera vivace e festosa. È un evento che unisce amici, famiglia, volontari e associazioni del territorio, promuovendo il valore dell’inclusione e del vivere la comunità. Partecipare a FestAgorà significa essere parte attiva di una comunità in crescita, sempre più inclusiva e solidale.