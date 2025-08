400mila euro a bilancio, al via le prime asfaltature

Lavori

Alcuni interventi sono già stati completati.

Inverigo, via ai primi interventi di asfaltatura. A bilancio sono stati previsti 400mila euro. Alcuni lavori sono già stati completati.

Via alle prime asfaltature

Con l’arrivo del mese di agosto si avvicinano le vacanze estive, ma proprio in queste settimane è tempo di lavori stradali, in particolare di procedere a diverse asfaltature. A bilancio sono stati previsti 400mila euro. Una cifra importante per una serie di interventi che stanno toccando in questi giorni diverse zone del paese. I primi lavori sono stati eseguiti in via Fontanelle da martedì 22 a venerdì 25 luglio, con la fresatura in via Pertini effettuata giovedì 24. La stessa via Pertini è stata poi oggetto di intervento nel corso di questa settimana, con i lavori che si sono conclusi mercoledì. In questi giorni è invece in corso l’asfaltatura in via Pretorio, la cui conclusione è prevista per l’inizio della settimana, per la precisione lunedì, salvo imprevisti legati soprattutto alle condizioni meteorologiche. Dopo questo intervento i lavori dovrebbero fermarsi per qualche settimana e ripartire all’inizio di settembre. In particolare dall’1 al 5 in via Castello, dall’8 al 12 in via Buonarroti, mentre consistente sarà l’intervento in via Del Carso e via Isonzo, in programma dall’11 al 20 settembre. Infine il 21 settembre toccherà a via Gramsci.

Parla l'assessore

A illustrare il tutto l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Navoni:

"Le vie sono state scelte con un criterio preciso. Sappiamo che ci sono tante strade che hanno bisogno di interventi, ma le scelte sono state prese in base alla consulenza che è stata data dai tecnici. Via Isonzo per esempio è particolarmente ammalorata - spiega l’assessore - Sono state eseguite analisi apposite e ci siamo basati sui dati che ci sono stati forniti".

Oltre a questi interventi, sempre nel mese di settembre sono in programma anche oltre 2600 metri quadri di ripristino di asfalto per la posa della fibra.