41enne di Erba trovato senza vita nei boschi a Valdidentro

Era uscito per cercare funghi ma è stato ritrovato senza vita questa mattina, tragedia a Valdidentro, Provincia di Sondrio.

Probabilmente un malore la causa del decesso

L'uomo di 41 anni, originario di Erba è stato ritrovato stamattina, 29 luglio 2022, dopo essere scomparso ieri. Era uscito in cerca di funghi e verso sera era arrivata ai soccorsi la segnalazione del mancato rientro. Dopo l'allarme dunque sono partite le ricerche.

Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco; una quarantina le persone coinvolte.

Dopo il ritrovamento dell’auto, le operazioni si sono concentrate nei dintorni. Stamattina i soccorritori lo hanno ritrovato: era riverso a terra, non molto distante dal parcheggio. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a un malore, le cause sono in fase di accertamento.