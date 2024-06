45enne denunciato: trovato in possesso di un coltello di circa 15 cm

Coltello a serramanico sequestrato e i Carabinieri di Cantù hanno denunciato un 45enne.

Coltello a serramanico

I militari della Stazione Carabinieri di Cantu’, con personale della Squadre di Intervento Operativo, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 45enne di origini straniere con precedenti di polizia.

Il 45enne, nel pomeriggio di ieri veniva controllato a Cantù in Piazza Garibaldi alle 18 circa e

veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15 cm circa.

Il coltello veniva sequestrato e lo straniero denunciato.