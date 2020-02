50enne scomparso: si cerca Osvaldo Lanfredini FOTO

L’ansia si è trasformata in preoccupazione e poi, con il passare dei giorni in terrore. Sono momenti difficili per i familiari di Osvaldo Lanfredini, il 50enne disperso di cui non si hanno più notizie. L’uomo, residente in Valsassina, è sparito nel nulla il 20 gennaio scorso. A riportarlo è Giornaledilecco.it.

Da quel 20 gennaio silenzio. L’uomo Non si è più messo in contatto propri cari che hanno deciso di denunciarne la scomparsa allertando le forze dell’ordine e rivolgendosi ai Carabinieri. A diffondere l’avviso di ricerca, oggi, lunedì 17 febbraio 2020, è stata anche la Prefettura di Lecco con un apposito appello sulla propria pagina facebook

Valsassinese disperso: si cerca Osvaldo Lanfredini

Osvaldo Lanfredini classe 1969, si è allontanato da Crandola Valsassina e non vi ha più fatto ritorno. E’ alto 170 cm, di corporatura normale, capelli bianchi. Chiunque possa fornire contributi utili alla ricerca è pregato di riferire direttamente alla Stazione Carabinieri di Casargo.