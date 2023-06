Nei giorni scorsi i militari della stazione di Fino Mornasco sono intervenuti a Grandate per eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne.

52enne di Grandate in carcere: colpevole di reati fuori provincia

I carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino italiano, classe 1971, per il quale era stata disposta l'incarcerazione a causa di alcune violazioni commesse dall'uomo fuori provincia. Il 52enne risultava essere sottoposto a misura alternativa alla detenzione, ovvero ai lavori socialmente utili.

In seguito, però, ad alcuni reati commessi al di fuori della nostra provincia, è stato deferito in stato di libertà e per questo oggetto di un ordine di carcerazione da parte del tribunale.