58enne straniero picchia la moglie da tempo, ieri l'ultimo episodio: lui ubriaco, lei chiusa in una stanza

Dopo gli arresti della scorsa settimana per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un operaio di 35 anni (reo di aver aggredito la moglie di fronte ai figli) e nei confronti di un 30enne accusato di maltrattare i nonni paterni, sul territorio del Comasco si sono verificati altri simili episodi. Infatti ieri, domenica 15 ottobre 2023, i militari della stazione dei Carabinieri di Lurago d'Erba hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 58enne di origini straniere, pregiudicato.

L'intervento dei Carabinieri

L’attività dei militari luraghesi ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di ieri, quando giungeva alla Centrale Operativa della Compagnia di Cantù, la telefonata di una donna in lacrime che chiedeva aiuto. La Centrale Operativa ha dunque invitato sul posto la pattuglia dei carabinieri di Lurago e l’Autoradio del Nor: i militari si trovavano davanti una scena straziante.

Il marito si trovava al piano superiore dell’appartamento, in evidente stato di ebrezza alcolica e la moglie si era chiusa in una stanza, con segni di violenza al volto ed al corpo. I militari avvisavano il 118, che trasportava la donna in ospedale e procedevano all’arresto del marito per maltrattamenti in famiglia, constatando che vi erano delle querele presentate in passato dalla moglie, sempre per i medesimi motivi di violenza domestica.