5mila mascherine per gli over 65 di Olgiate: il grande dono di Max Factory e Antonio Montini

5mila mascherine per gli over 65 di Olgiate Comasco: il dono di Max Factory e Antonio Montini al Comune.

Nei giorni scorsi la nota azienda a gestione cinese aveva donato lo stesso numero di mascherine chirurgiche al Comune di Montano Lucino, dove ha sede.

Questa mattina la seconda iniziativa di solidarietà. L’azienda ha infatti donato anche al Comune di Olgiate Comasco 5 mascherine che l’amministrazione ha deciso di distribuire a 2604 over 65 presenti in città.

A farsi braccio operativo per questa missione sono state diverse associazioni del territorio che, attraverso i loro volontari, le stanno consegnando nelle cassette delle lettere degli olgiatesi.

“Un grande gioco di squadra iniziato ieri mattina grazie al lavoro di assessori, consiglieri e tutto il personale degli uffici comunali con la preparazione delle buste intestate e l’inserimento delle mascherine. Proseguita nel pomeriggio (grazie santa Laura 🙏🙏) con la divisione di Olgiate in 9 zone e realizzata stamattina grazie all’immensa disponibilità delle nostre associazioni e dei nostri ragazzi ventenni (grazie Moris per il doppio giro e la disponibilità )” ha scritto il sindaco Simone Moretti.

Grazie di cuore a nome degli Olgiatesi al:

– SOS Olgiate Comasco,

– L’Alveare onlus,

– Pro Loco Olgiate Comasco (CO),

– Corpo Musicale Olgiatese,

– Vespa club olgiate comasco,

– Avis Olgiate,

– Gruppo Giovani Avis Olgiate Comasco

– Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo

– Gruppo Alpini Olgiate Comasco

– NOI Associazione Olgiate Comasco

– THE SKORPIONS ASD KARATE OLGIATE COMASCO

– La Lanterna Olgiate

– Oratorio Olgiate Comasco

– Corale parrocchiale Olgiate.

“L’Amministrazione Olgiatese tutta ed io in particolare sono orgoglioso di essere il Sindaco (pro tempore) di questa nostra Comunità Olgiatese. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione” ha concluso il primo cittadino.